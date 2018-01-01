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Наставник Лидса отправил шпиона на тренировку команды Лэмпарда

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Марсело Бьелса отправил мужчину с биноклем подсматривать за тренировкой команды под руководством Фрэнка Лэмпарда.
Марсело Бьелса отправил шпиона на тренировку Фрэнка Лэмпарда
Марсело Бьелса отправил шпиона на тренировку Фрэнка Лэмпарда
Getty Images

Неприятная история приключилась между клубами из Чемпионшипа - лидер турнирной таблицы Лидс отправил шпиона на базу Дерби Каунти, которую тренирует легендарный Фрэнк Лэмпард.

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Инцидент произошел 10 января на базе клуба Мур Фарм. Лэмпарду пришлось остановить тренировку команды, чтобы разобраться с ситуацией. У неизвестного мужчины обнаружили бинокль, кусачки и сменную одежду. Его арестовали, о чем сообщает Twitter Дербишира.

Главный тренер Лидса Марсело Бьелса признался, что это он отправил человека на базу соперника.

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“Да, на тренировке был кое-кто из Лидса. Я беру на себя ответственность за это. Легально это или нет? Достаточно того, что Лэмпард и Дерби Каунти посчитали это неправильным поступком. Я повел себя некрасиво.

Я поговорил с Фрэнком, и он сказал, что я не уважаю фэйр-плей. Я придерживаюсь другого мнения, но сейчас важно мнение Лэмпарда. Я не спрашивал разрешения у Лидса, ответственность только на мне“, - приводит слова Бьелсы The Telegraph.

Отметим, что инцидент произошел за день до игры между Лидсом и Дерби Каунти. Лидер Чемпионшипа выиграл этот поединок со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что игрока сборной Англии поймали на употреблении кокаина на рождественской вечеринке.

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Теги: Марсело Бьелса, Лидс, Фрэнк Лэмпард, Дерби Каунти, Чемпионшип, Англия, футбол, вне игры, шпион, шпионаж, инцидент
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