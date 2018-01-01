Наставник Лидса отправил шпиона на тренировку команды Лэмпарда

Марсело Бьелса отправил мужчину с биноклем подсматривать за тренировкой команды под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Неприятная история приключилась между клубами из Чемпионшипа - лидер турнирной таблицы Лидс отправил шпиона на базу Дерби Каунти, которую тренирует легендарный Фрэнк Лэмпард.

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Инцидент произошел 10 января на базе клуба Мур Фарм. Лэмпарду пришлось остановить тренировку команды, чтобы разобраться с ситуацией. У неизвестного мужчины обнаружили бинокль, кусачки и сменную одежду. Его арестовали, о чем сообщает Twitter Дербишира.

Officers have just attended the Training Ground for @dcfcofficial After a suspicious male was seen at the perimeter fence. Excellent searching conducted & male was located. All checks above board!

Keeping the team safe to bring home a win against #LUFC on 11th! #SpyingIsCheating pic.twitter.com/a12Zj8gISX — Derby Response Unit - Derbyshire Constabulary (@DerbyResponse) 10 января 2019 г.

Главный тренер Лидса Марсело Бьелса признался, что это он отправил человека на базу соперника.

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“Да, на тренировке был кое-кто из Лидса. Я беру на себя ответственность за это. Легально это или нет? Достаточно того, что Лэмпард и Дерби Каунти посчитали это неправильным поступком. Я повел себя некрасиво.

Я поговорил с Фрэнком, и он сказал, что я не уважаю фэйр-плей. Я придерживаюсь другого мнения, но сейчас важно мнение Лэмпарда. Я не спрашивал разрешения у Лидса, ответственность только на мне“, - приводит слова Бьелсы The Telegraph.

Отметим, что инцидент произошел за день до игры между Лидсом и Дерби Каунти. Лидер Чемпионшипа выиграл этот поединок со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что игрока сборной Англии поймали на употреблении кокаина на рождественской вечеринке.