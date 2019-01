Наставник Лидса отправил шпиона на тренировку команды Лэмпарда

Неприятная история приключилась между клубами из Чемпионшипа - лидер турнирной таблицы Лидс отправил шпиона на базу Дерби Каунти, которую тренирует легендарный Фрэнк Лэмпард.

Инцидент произошел 10 января на базе клуба Мур Фарм. Лэмпарду пришлось остановить тренировку команды, чтобы разобраться с ситуацией. У неизвестного мужчины обнаружили бинокль, кусачки и сменную одежду. Его арестовали, о чем сообщает Twitter Дербишира.

Officers have just attended the Training Ground for @dcfcofficial After a suspicious male was seen at the perimeter fence. Excellent searching conducted & male was located. All checks above board!

Keeping the team safe to bring home a win against #LUFC on 11th! #SpyingIsCheating pic.twitter.com/a12Zj8gISX