Сарри: Мне нужны два новых игрока, но я не влияю на трансферы Челси
Главный тренер Челси Маурицио Сарри рассказал о потребностях клуба в новых игроках, однако отметил, что не влияет на трансферную политику "синих".
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"Вы все знаете, что я никак не контролирую действия клуба на трансферном рынке, но я могу утверждать, что Челси нуждается еще в двух игроках. Я не могу вам назвать позиции, требующие усиления, но клуб знает мое мнение.
Челси необходимо забивать больше голов. Мы хорошо сыграли с Тоттенхэмом в плане физики, но не сумели забить. Эту проблему необходимо решить", - приводит слова Сарри Goal.com.
Ранее сообщалось, что наставник Челси Маурицио Сарри лишь в последний момент узнал о дорогостоящей покупке полузащитника Кристиана Пулишича.
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