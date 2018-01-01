Сарри: Мне нужны два новых игрока, но я не влияю на трансферы Челси

Наставник "синих" признался, что никаким образом не может влиять на покупку клубом новых игроков.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри рассказал о потребностях клуба в новых игроках, однако отметил, что не влияет на трансферную политику "синих".

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"Вы все знаете, что я никак не контролирую действия клуба на трансферном рынке, но я могу утверждать, что Челси нуждается еще в двух игроках. Я не могу вам назвать позиции, требующие усиления, но клуб знает мое мнение.

Челси необходимо забивать больше голов. Мы хорошо сыграли с Тоттенхэмом в плане физики, но не сумели забить. Эту проблему необходимо решить", - приводит слова Сарри Goal.com.

Ранее сообщалось, что наставник Челси Маурицио Сарри лишь в последний момент узнал о дорогостоящей покупке полузащитника Кристиана Пулишича.