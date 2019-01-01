Зинченко в ближайшее время покинет Манчестер Сити - источник
Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко покинет английский клуб в зимнее трансферное окно.
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Как сообщает Спорт День за Днем со ссылкой на источник, приближенный к футболисту, “горожане“ не готовы сделать украинца игроком стартового состава, поэтому он может уйти из клуба.
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Источник также отмечает, что самым вероятным вариантом для перехода 22-летнего хавбека является Испания.
“Александр уйдет, но пока не понятно куда. Наполи? Испания - это более реальный вариант“, - цитирует издание слова источника.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко может вернуться в Уфу на правах аренды, однако российский клуб уверил, что переговоров по этому вопросу не ведет.
Отмечалось, что Зинченко стал одним из авторов голов в ворота Бертона в матче Кубка английской лиги (9:0). После поединка украинец попросил проявить больше уважения к его голу.
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