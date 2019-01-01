Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зинченко в ближайшее время покинет Манчестер Сити - источник

Комментариев: 0
Ожидается, что украинец продолжит карьеру в Испании.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко покинет английский клуб в зимнее трансферное окно. 

Читай также: Кубок Англии: Зинченко помог Ман Сити разгромить Ротерхэм

Как сообщает Спорт День за Днем со ссылкой на источник, приближенный к футболисту, “горожане“ не готовы сделать украинца игроком стартового состава, поэтому он может уйти из клуба.

Читай также: Наполи рассчитывает осуществить трансфер Зинченко из Манчестер Сити

Источник также отмечает, что самым вероятным вариантом для перехода 22-летнего хавбека является Испания.

“Александр уйдет, но пока не понятно куда. Наполи? Испания - это более реальный вариант“, - цитирует издание слова источника.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко может вернуться в Уфу на правах аренды, однако российский клуб уверил, что переговоров по этому вопросу не ведет.

Отмечалось, что Зинченко стал одним из авторов голов в ворота Бертона в матче Кубка английской лиги (9:0). После поединка украинец попросил проявить больше уважения к его голу.

Поделись:
Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, трансфер, Испания
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь