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МЮ завершил сбор в Дубаи в шикарном ресторане под пение новичка команды

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Ангель Гомез продемонстрировал свои творческие способности.
Оле-Гуннар Сульшер с фанатом клуба
Оле-Гуннар Сульшер с фанатом клуба
Kate Wilson/The Daily Mail

Футболисты Манчестер Юнайтед завершили свой четырехдневный сбор в ОАЭ для подготовки к матчу АПЛ против Тоттенхэма.

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“Красные дьяволы“ посетили ресторан PLAY, расположенный на 36-м этаже гостиницы The H Hotel в самом центре Дубая.

Эксклюзивный ночной клуб известен своей японской и средиземноморской кухней с суши и стейком в меню.

Во время ужина состоялось посвящение новичков команды, которых главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер перевел из академии, в частности в сеть попало видео пения 18-летнего Ангеля Гомеса.

 

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед
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Источник: www.dailymail.co.uk

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    10.01.2019, 20:32
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