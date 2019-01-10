МЮ завершил сбор в Дубаи в шикарном ресторане под пение новичка команды
Ангель Гомез продемонстрировал свои творческие способности.
Футболисты Манчестер Юнайтед завершили свой четырехдневный сбор в ОАЭ для подготовки к матчу АПЛ против Тоттенхэма.
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“Красные дьяволы“ посетили ресторан PLAY, расположенный на 36-м этаже гостиницы The H Hotel в самом центре Дубая.
Эксклюзивный ночной клуб известен своей японской и средиземноморской кухней с суши и стейком в меню.
Во время ужина состоялось посвящение новичков команды, которых главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер перевел из академии, в частности в сеть попало видео пения 18-летнего Ангеля Гомеса.
10 января 2019 г.
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