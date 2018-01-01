Стерлинг написал трогательное письмо мальчику, которого дразнят из-за цвета кожи
Англичанин поддержал юного болельщика и призвал его не бояться выражать свое мнение.
Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг отправил письмо болельщику команды, который страдает из-за расистких оскорблений в свой адрес.
Футболист обратился к мальчику со словами поддержки и призвал его быть смелым и храбрым.
“Дорогой Этан,
Недавно от любящей тебя Нэнны Сью я узнал о том, что тебе приходится нелегко, так как ты сталкиваешься с оскорблениями на расовой почве.
Гордись тем, кем ты есть. Никто не имеет права лишать себя смелости. Продолжай быть собой, ребенком“, - написал англичанин.
Стерлинг призвал мальчика не бояться выражать свое мнение, несмотря на то, что жизнь от этого не всегда становится проще.
Напомним, ранее Стерлинг обвинил английские СМИ в расизме.
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