Стерлинг написал трогательное письмо мальчику, которого дразнят из-за цвета кожи

Англичанин поддержал юного болельщика и призвал его не бояться выражать свое мнение.

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг отправил письмо болельщику команды, который страдает из-за расистких оскорблений в свой адрес.

Футболист обратился к мальчику со словами поддержки и призвал его быть смелым и храбрым.

“Дорогой Этан,

Недавно от любящей тебя Нэнны Сью я узнал о том, что тебе приходится нелегко, так как ты сталкиваешься с оскорблениями на расовой почве.

Гордись тем, кем ты есть. Никто не имеет права лишать себя смелости. Продолжай быть собой, ребенком“, - написал англичанин.

Стерлинг призвал мальчика не бояться выражать свое мнение, несмотря на то, что жизнь от этого не всегда становится проще.

Напомним, ранее Стерлинг обвинил английские СМИ в расизме.