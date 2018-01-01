МЮ выплатил Моуринью компенсацию за расторжение контракта

Португальский специалист заработал крупную сумму за увольнение.

Экс-главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью получил от английского клуба полагавшуюся компенсацию за расторжение контракта.

Сумма неустойки составила 15 млн фунтов стерлингов (около 16,6 млн евро), сообщает Daily Mail. Теперь португальский специалист может вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что 55-летний Моуринью провел первый этап переговоров с Реалом.

Напомним, португалец был уволен после поражения от Ливерпуля (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии.