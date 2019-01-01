В МЮ настоящий бэйби-бум: Погба, Фред и еще три игрока станут отцами в 2019 году

Сразу пять игроков "красных дьяволов" в скором времени станут отцами.

Новый 2019 год станет для Манчестер Юнайтед настоящим приключением, и дело не только в борьбе за высокую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

В ближайшее время сразу пять игроков “красных дьяволов“ ожидают пополнения семейства - Поль Погба, Фред, Виктор Линделеф, Крис Смоллинг и Маттео Дармиан.

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Погба не особо афишировал беременность своей девушки Марии Салес, однако все стало очевидным, когда она пришла на матч Манчестер Юнайтед против Хаддерсфилда, и папарацци запечатлели ее в “интересном положении“.

На достаточно приличном сроке находится возлюбленная экс-игрока Шахтера Фреда, о чем он часто рассказывает своим подписчикам в социальных сетях.

Также о радостном событии не стесняется рассказывать защитник Виктор Линделеф, который ждет ребенка от Майи Нильссон.

Маттео Дармиан со своей супругой Францеской также сообщили миру о скором прибавлении в семье.

В скором времени нянчить младенца придется еще и Крису Смоллингу.

Стоит отметить, что Смоллинг уже сообщил фанатам пол своего малыша и предположительную дату рождения.

Напомним, что в 2018-м у многих футбольных звезд произошло пополнение семьи. Так, во второй раз отцами стали Хави и Антони Марсьяль. В третий раз отцами стали Лионель Месси, Серхио Рамос, Сергей Ребров, Луис Суарес, а у Альваро Мораты родилась сразу двойня.