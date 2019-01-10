Зинченко: Был ли мой гол подачей в штрафную? Чуть больше уважения, пожалуйста

Украинский игрок Манчестер Сити прокомментировал свой гол в матче Кубка английской лиги.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко подвел итоги первого полуфинального матча Кубка английской лиги против Бертона (9:0), а также прокомментировал собственный гол в ворота соперника.

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“Я впервые в жизни участвовал в победном матче с таким количеством голов. Их было очень много, но мы хотели забить еще больше, как и наши фанаты. Надеялись, что забьем 10 мячей. Может, в другой раз получится.

Вы думаете, что мой гол был подачей в штрафную? Пожалуйста, проявите чуть больше уважения“, - приводит слова Зинченко BBC.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Бертон.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Александр Зинченко стал трансферной целью турецкого гранда.