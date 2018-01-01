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Манчестер Сити - Бертон 9:0 видео голов и обзор матча Кубка английской лиги

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"Горожане" разгромили Бертон в первом полуфинальном матче турнира.

Видео голов матча Манчестер Сити - Бертон Альбион
Видео голов матча Манчестер Сити - Бертон Альбион
Getty Images

Манчестер Сити без проблем справился с Бертон Альбион в первом полуфинале Кубка английской лиги.

“Горожане“ 9 раз поразили ворота соперника, не пропустив ни единого гола. Стоит отметить, что один из голов на 37-й минуте встречи забил украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Бертон:

Манчестер Сити — Бертон Альбион 9:0
Голы: Де Брюйне, 6, Жезус, 31, 34, 57, 65, Зинченко, 37, Фоден, 62, Уокер, 70, Марез, 83.

Манчестер Сити: Мурич — Уокер (Данило, 74), Отаменди, Гарсия, Зинченко — Д. Силва, Гюндоган, Де Брюйне (Фоден, 58) — Марез, Жезус, Сане (Б. Силва, 66).

Бертон Альбион: Коллинс — Брэйфорд, Бакстон, Тернер, Хатчинсон — Уоллес, Аллен (Фокс, 68) — Бойс (Темплтон, 68), Фрейзер (Сбарра, 79), Акинс — Харнесс.

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Теги: Манчестер Сити, Бертон, Кубок английской лиги, видео голов, обзор матча, футбол
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