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Одноклубник Ярмоленко может перейти в китайский клуб

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Марко Арнаутович получил предложение из Китая.
Марко Арнаутович
Марко Арнаутович
Getty Images

Нападающий английского Вест Хэма Марко Арнаутович может сменить клубную прописку и переехать в Китай, сообщает talkSport.

Руководство “молотобойцев“ получило предложение из Китая по трансферу футболиста, за которого предлагают 40 миллионов евро. 

Неназванный клуб также предлагает увеличить зарплату игроку в несколько раз.

Отмечается, что лондонцы не планируют расставаться с австрийцем, чей контракт завершается в 2022 году.

В этом сезоне Арнаутович провел 17 матчей, в которых забил 8 голов. 

Ранее сообщалось, что Арнаутович перекрасил машину в цвета Вест Хэма.

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Теги: футбол, Марко Арнаутович, Вест Хэм
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Источник: talksport.com

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