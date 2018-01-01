Одноклубник Ярмоленко может перейти в китайский клуб

Марко Арнаутович получил предложение из Китая.

Нападающий английского Вест Хэма Марко Арнаутович может сменить клубную прописку и переехать в Китай, сообщает talkSport.

Руководство “молотобойцев“ получило предложение из Китая по трансферу футболиста, за которого предлагают 40 миллионов евро.

Неназванный клуб также предлагает увеличить зарплату игроку в несколько раз.

Отмечается, что лондонцы не планируют расставаться с австрийцем, чей контракт завершается в 2022 году.

В этом сезоне Арнаутович провел 17 матчей, в которых забил 8 голов.

Ранее сообщалось, что Арнаутович перекрасил машину в цвета Вест Хэма.