Лингард подурачился на тренировке и показал свой пресс на камеру

Игрок Манчестер Юнайтед назвал себя странным.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард накауне важного матча против Тоттенхэма в АПЛ решил немного поиграть на камеру и показал свой пресс перед во время тренировки своей команды в Дубае.

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“На самом деле я заставляю себя посмеяться над этим. Я странный? Думаю, что да“, - написал футболист на своей странице в Instagram.

В этом сезоне Лингард провел 17 матчей за Манчестер Юнайтед, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Свой следующий матч в рамках чемпионата Англии “красные дьяволы“ сыграют 13 января в гостях против Тоттенхэма. К этому поединку футболисты МЮ готовятся в роскошном отеле в Дубае.