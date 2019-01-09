Кейн похвастался роскошным особняком стоимостью 19 миллионов евро

Футболист вместе с семьей арендует огромный дом.

Лидер Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн показал прекрасный особняк, в котором он проживает вместе со своей семьей.

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Форвард снимает дом в аренду за 16,6 тысяч евро в неделю или 867 тысяч евро в год. Сумма, которую футболист тратит на аренду жилья, достаточно большая, однако Кейн показал, за что платит такие деньги.

Футболист и его невеста Кейт Гудленд воспитывают двоих детей, а также у них есть два домашних питомца, поэтому семье был нужен только большой дом.

В сентябре прошлого года Кейн нашел этот особняк, в котором есть 7 спальных комнат, свой тренажерный зал и отдельная комната для развлечений и отдыха.

Также англичанин показал всем свой обеденный стол, который был украшен к рождественскому вечеру.

Кроме того, фанаты смогли полюбоваться красивой елкой, на верхурше которой красуется Золотая бутса Кейна.

Ранее Харри Кейн похвастался своей коллекцией автомобилей.

Напомним, что благодаря голу Кейна Тоттенхэм обыграл Челси в полуфинале Кубка английской лиги. Смотрите также видео гола и обзор этого поединка.