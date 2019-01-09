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Кейн похвастался роскошным особняком стоимостью 19 миллионов евро

Комментариев: 2
Футболист вместе с семьей арендует огромный дом.
Харри Кейн
Харри Кейн
Getty Images

Лидер Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн показал прекрасный особняк, в котором он проживает вместе со своей семьей.

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Форвард снимает дом в аренду за 16,6 тысяч евро в неделю или 867 тысяч евро в год. Сумма, которую футболист тратит на аренду жилья, достаточно большая, однако Кейн показал, за что платит такие деньги.

Футболист и его невеста Кейт Гудленд воспитывают двоих детей, а также у них есть два домашних питомца, поэтому семье был нужен только большой дом.

В сентябре прошлого года Кейн нашел этот особняк, в котором есть 7 спальных комнат, свой тренажерный зал и отдельная комната для развлечений и отдыха.

Также англичанин показал всем свой обеденный стол, который был украшен к рождественскому вечеру.

Кроме того, фанаты смогли полюбоваться красивой елкой, на верхурше которой красуется Золотая бутса Кейна.

Ранее Харри Кейн похвастался своей коллекцией автомобилей.

Напомним, что благодаря голу Кейна Тоттенхэм обыграл Челси в полуфинале Кубка английской лиги. Смотрите также видео гола и обзор этого поединка.

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Теги: Харри Кейн, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, особняк, фото
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.01.2019, 15:14
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гость
А вам не кажется, что епископ Епифаний пидapaс, и что именно он внедрит в среду верующих гейропейские ценности анально-сосальным путем?
atos    09.01.2019, 15:12
Оценка:  0
atos
Мещянское гавно, кому оно надо? Жил бы, как нормальные люди на Троещине в трёшке и не парился бы такие деньги выкидывать в никуда.))
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