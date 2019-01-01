Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола прокомментировал трансфер своего подопечного в Реал

Комментариев: 0
По словам наставника, Манчестер Сити приложил все усилия, чтобы удержать Браима Диаса в команде.
Браим Диас
Браим Диас
realmadrid.com

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал продажу 19-летнего полузащитника Браима Диаса в Реал.

Читай также: Гвардиола: В Манчестер Сити некем заменить Фернандиньо

“Я желаю ему всего самого лучшего. Мы поступали с Браимом таким же образом, как с Фоденом и Санчо, мы сделали все возможное, чтобы сохранить этих игроков, но только Фил согласился остаться в клубе.

Читай также: Гвардиола - о возможных трансферах: На данный момент я доволен игроками, которые есть

Нужно понимать, что молодежи нужно время. Посмотрите на топ-клубы. Много у них играет молодых футболистов? Вспомните Давила Сильву. Он много раз отправлялся в аренду, чтобы играть на том уровне, на котором выступает сейчас.

К сожалению, большинству игроков не хватает терпения. Но решать футболистам, их агентам и семьям. Они выбирают, что будет лучше для карьеры“, - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, о трансфере Браима Диаса из Манчестер Сити в Реал стало известно 6 января. Во вторник, 8 января, “сливочные“ официально представили своего новичка на Сантьяго Бернабеу.

Поделись:
Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Браим Диас, Реал, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь