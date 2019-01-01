Гвардиола прокомментировал трансфер своего подопечного в Реал

По словам наставника, Манчестер Сити приложил все усилия, чтобы удержать Браима Диаса в команде.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал продажу 19-летнего полузащитника Браима Диаса в Реал.

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“Я желаю ему всего самого лучшего. Мы поступали с Браимом таким же образом, как с Фоденом и Санчо, мы сделали все возможное, чтобы сохранить этих игроков, но только Фил согласился остаться в клубе.

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Нужно понимать, что молодежи нужно время. Посмотрите на топ-клубы. Много у них играет молодых футболистов? Вспомните Давила Сильву. Он много раз отправлялся в аренду, чтобы играть на том уровне, на котором выступает сейчас.

К сожалению, большинству игроков не хватает терпения. Но решать футболистам, их агентам и семьям. Они выбирают, что будет лучше для карьеры“, - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, о трансфере Браима Диаса из Манчестер Сити в Реал стало известно 6 января. Во вторник, 8 января, “сливочные“ официально представили своего новичка на Сантьяго Бернабеу.