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Тоттенхэм – Челси 1:0 видео гола и обзор полуфинального матча Кубка лиги

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Единственный гол в матче был забит Харри Кейном с пенальти.

Тоттенхэм с минимальным счетом обыграл Челси
Тоттенхэм с минимальным счетом обыграл Челси
Getty Images

Тоттенхэм вырвал победу у Челси в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

Единственный гол был забит лидером “шпор“ Харри Кейном, который реализовал пенальти на 27-й минуте поединка.

Смотрите видео гола и обзор матча Тоттенхэм - Челси:

Тоттенхэм - Челси 1:0
Гол: Кейн (27, пен)

Тоттенхэм: Гаццанига – Триппьер, Тоби, Санчес, Роуз – Уинкс (Скипп, 89), Сиссоко – Эриксен (Льоренте, 90+1), Алли, Сон (Ламела, 79) – Кейн.

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо – Канте, Жоржиньо, Баркли (Ковачич, 75) – Виллиан (Педро, 63), Азар, Хадсон-Одои (Жиру, 89).

Предупреждения: Уинкс, Санчес, Ламела – Кепа.

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Теги: Тоттенхэм, Челси, Кубок английской лиги, футбол, видео гола, обзор
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