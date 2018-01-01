Тоттенхэм – Челси 1:0 видео гола и обзор полуфинального матча Кубка лиги
Единственный гол в матче был забит Харри Кейном с пенальти.
Тоттенхэм вырвал победу у Челси в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
Единственный гол был забит лидером “шпор“ Харри Кейном, который реализовал пенальти на 27-й минуте поединка.
Смотрите видео гола и обзор матча Тоттенхэм - Челси:
Тоттенхэм - Челси 1:0
Гол: Кейн (27, пен)
Тоттенхэм: Гаццанига – Триппьер, Тоби, Санчес, Роуз – Уинкс (Скипп, 89), Сиссоко – Эриксен (Льоренте, 90+1), Алли, Сон (Ламела, 79) – Кейн.
Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо – Канте, Жоржиньо, Баркли (Ковачич, 75) – Виллиан (Педро, 63), Азар, Хадсон-Одои (Жиру, 89).
Предупреждения: Уинкс, Санчес, Ламела – Кепа.
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