Тоттенхэм – Челси 1:0 видео гола и обзор полуфинального матча Кубка лиги

Единственный гол в матче был забит Харри Кейном с пенальти.

Тоттенхэм с минимальным счетом обыграл Челси Getty Images Тоттенхэм вырвал победу у Челси в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Единственный гол был забит лидером “шпор“ Харри Кейном, который реализовал пенальти на 27-й минуте поединка. Смотрите видео гола и обзор матча Тоттенхэм - Челси: Тоттенхэм - Челси 1:0

Гол: Кейн (27, пен) Тоттенхэм: Гаццанига – Триппьер, Тоби, Санчес, Роуз – Уинкс (Скипп, 89), Сиссоко – Эриксен (Льоренте, 90+1), Алли, Сон (Ламела, 79) – Кейн. Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо – Канте, Жоржиньо, Баркли (Ковачич, 75) – Виллиан (Педро, 63), Азар, Хадсон-Одои (Жиру, 89). Предупреждения: Уинкс, Санчес, Ламела – Кепа.

Горемыкина Екатерина