Сарри взял ноутбук, чтобы доказать, что Кейн был в офсайде и пенальти не было

Главный тренер Челси Маурицио Сарри после матча Кубка английской лиги с Тоттенхэмом пришел на пресс-конференцию с ноутбуком, чтобы доказать ошибку арбитров.

Наставник продемонстрировал эпизод, после которого главный арбитр Майкл Оливер назначил пенальти в ворота “синих“. Игрок Тоттенхэма Харри Кейн был в офсайде, однако судья встречи обратился к системе видеопомощи (VAR), после чего назначил пенальти в ворота Челси. Этот 11-метровый стал единственным голом в матче.

Maurizio Sarri showing Chelsea analyst’s laptop to the media to prove Harry Kane was offside before the penalty 👀 pic.twitter.com/VoX70SeTdK