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Сарри взял ноутбук, чтобы доказать, что Кейн был в офсайде и пенальти не было

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Наставник Челси разочарован работой бригады арбитров во время полуфинального матча Кубка английской лиги.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Челси Маурицио Сарри после матча Кубка английской лиги с Тоттенхэмом пришел на пресс-конференцию с ноутбуком, чтобы доказать ошибку арбитров.

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Наставник продемонстрировал эпизод, после которого главный арбитр Майкл Оливер назначил пенальти в ворота “синих“. Игрок Тоттенхэма Харри Кейн был в офсайде, однако судья встречи обратился к системе видеопомощи (VAR), после чего назначил пенальти в ворота Челси. Этот 11-метровый стал единственным голом в матче.

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“На картинке с нашей камеры видно, что Кейн был в офсайде, но важно не это. Важнее то, что судья на линии прекратил движение за эпизодом и перестал следить за мячом. Наши игроки посчитали, что он зафиксировал положение вне игры, и это повлияло на их действия. Арбитрам нужно научиться работать с системой VAR“, - приводит слова Сарри пресс-служба Челси.

Напомним, Тоттенхэм обыграл Челси со счетом 1:0 в первом полуфинале Кубка английской лиги. Отмечалось, что впервые за 55 лет “шпоры“ три раза подряд обыграли “синих“.

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Теги: Маурицио Сарри, Челси, Харри Кейн, Тоттенхэм, Кубок английской лиги, футбол, офсайд, VAR
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