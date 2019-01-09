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Тоттенхэм впервые за 55 лет выиграл у Челси три раза подряд

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"Шпоры" сумели выиграть у Челси в первом полуфинальном матча Кубка английской лиги.
Тоттенхэм вырвал победу у Челси
Тоттенхэм вырвал победу у Челси
Getty Images

В матче первого полуфинального матча Кубка английской лиги Тоттенхэм обыграл Челси со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти, который забил Харри Кейн.

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Эта победа стала уже третьей подряд для “шпор“ над “синими“. Первая победа состоялась в апреле - в рамках чемпионата Англии-2017/18 Тоттенхэм выиграл со счетом 1:0. Второй раз “лилейно-белые“ выиграли в текущем сезоне АПЛ - матч состоялся в ноябре и завершился со счетом 3:1.

Стоит отметить, что в последний раз Тоттенхэм обыгрывал Челси три раза подряд 55 лет назад - в период с марта 1961 года по сентябрь 1963-го "шпоры" сумели добиться победной серии из 5 матчей подряд.

Ранее сообщалось, что полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен может стать игроком Реала.

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Теги: Тоттенхэм, Челси, Кубок английской лиги, футбол
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гость  (аноним)  09.01.2019, 10:55
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