Тоттенхэм впервые за 55 лет выиграл у Челси три раза подряд

"Шпоры" сумели выиграть у Челси в первом полуфинальном матча Кубка английской лиги.

В матче первого полуфинального матча Кубка английской лиги Тоттенхэм обыграл Челси со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти, который забил Харри Кейн.

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Эта победа стала уже третьей подряд для “шпор“ над “синими“. Первая победа состоялась в апреле - в рамках чемпионата Англии-2017/18 Тоттенхэм выиграл со счетом 1:0. Второй раз “лилейно-белые“ выиграли в текущем сезоне АПЛ - матч состоялся в ноябре и завершился со счетом 3:1.

Стоит отметить, что в последний раз Тоттенхэм обыгрывал Челси три раза подряд 55 лет назад - в период с марта 1961 года по сентябрь 1963-го "шпоры" сумели добиться победной серии из 5 матчей подряд.

Ранее сообщалось, что полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен может стать игроком Реала.