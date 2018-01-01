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Тоттенхэм обыграл Челси в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги

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"Синие" с минимальным счетом уступили "шпорам" в полуфинале Кубка английской лиги.
Харри Кейн забил единственный гол в ворота Челси
Харри Кейн забил единственный гол в ворота Челси
Getty Images

В рамках первого полуфинального матча Кубка английской лиги Тоттенхэм обыграл Челси со счетом 1:0.

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Единственный гол в поединке забил на 27-й минуте встречи Харри Кейн. Гол был забит с пенальти, назначенном после того, как голкипер “синих“ Кепа Аррисабалага сбил Кейна в своей штрафной.

Стоит отметить, что изначально арбитр встречи с подачи лайнсмена зафиксировал офсайд у Кейна, однако затем обратился к системе видеопомощи (VAR) и назначил пенальти.

Тоттенхэм - Челси 1:0
Гол: Кейн (27, пен)

Тоттенхэм: Гассанига, Алдервейрелд, Триппьер, Санчес, Роуз, Уинкс (Скипп, 90), Эриксен (Льоренте, 90), Сиссоко, Алли, Кейн, Сон Хын Мин (Ламела, 79).

Челси: Аррисабалага, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Виллиан (Педро, 63), Баркли (Ковачич, 75), Хадсон-Одои (Жиру, 79), Канте, Азар, Жоржиньо.

Предупреждения: Аррисабалага, Уинкс, Санчес, Ламела.

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Теги: Тоттенхэм, Челси, Кубок английской лиги, футбол, VAR
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