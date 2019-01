В Англии расследуют нацистский жест вратаря Кристал Пэлас

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении голкипера Кристал Пэлас Уэйна Хеннесси, сообщает BBC.

Поводом послужила фотография командного ужина после матча 3-го раунда Кубка Англии с Гримсби Таун (1:0), где валлийский футболист показал нацистский жест, подняв правую руку вверх перед собой и приложив ладонь над верхней губой.

Сам Хеннесси заявил, что сходство его жеста на фотографии с нацистским жестом - случайное совпадение.

