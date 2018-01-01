Брат Погба рассказал, почему Полю и Моуринью так и не удалось сработаться

Матиас Погба уверен, что проблемы его брата были связаны именно с португальцем.

Старший брат полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба Матиас подтвердил, что игровые проблемы француза были связаны с экс-наставником “красных дьяволов“ Жозе Моуринью.

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“Скажем как есть: проблема была в Моуринью. В раздевалке, за пределами раздевалки, да везде. Я знаю своего брата. Ему нужно сказать: “Иди и играй“. Остальное он сделает сам.

По поведению Моуринью заметно, что он всегда хочет быть в центре внимания. Полю же это неважно. Если ты уважаешь его, он уважает тебя. Если ты доверяешь ему, он покажет себя в больших матчах“, - цитирует старшого брата Погба Goal.

Ранее сообщалось, что Погба поблагодарил Моуринью за работу в Манчестер Юнайтед.