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Шакири - о поражении Ливерпуля: Никто не может упрекнуть нас в отсутствии желания

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Полузащитник "красных" считает, что команде не хватило немного удачи, чтобы пройти в следующий раунд Кубка Англии.
Джердан Шакири
Джердан Шакири
Getty Images

Игрок Ливерпуля Джердан Шакири прокомментировал поражение команды в матче 1/32 финала Кубка Англии против Вулверхэмптона (1:2).

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“Мы разочарованы этим поражением, мы этого не заслуживали. Пытались отыграться, взять инициативу в свои руки. Никто не может упрекнуть нас в отсутствии желания, но иногда нужна удача. Мне не повезло со штрафным, казалось, что мяч в воротах, но это было не так.

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В составе играли как молодые игроки, так и те, у кого давно не было практики. Это Кубок Англии - проиграл и выбываешь. Радует, что у нас есть глубина в составе, и отличные игроки, которые поддерживают качество игры“, - приводит слова Шакири Goal.com.

Напомним, наставник Ливерпуля Юрген Клопп назвал причину поражения своих подопечных.

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Теги: Джердан Шакири, Ливерпуль, Кубок Англии, футбол
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