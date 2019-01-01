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Челси приостановил сделку по Фабрегасу до тех пор, пока не найдет футболисту замену

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Сеск Фабрегас уже согласовал условия контракта с Монако, однако его трансфер отложен на некоторое время.
Сеск Фабрегас
Сеск Фабрегас
Getty Images

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас практически перешел во французский Монако, однако сделка временно приостановлена.

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Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб заморозил сделку из-за того, что все еще не нашел хавбеку замену. Таким образом, трансфер Фабрегаса состоится лишь после того, как "синие" купят подходящего игрока.

Отмечается, что Фабрегас уже согласовал с монегасками условия контракта, рассчитанного на 3,5 сезона.

Напомним, полузащитник Челси Сеск Фабрегас уже попрощался с болельщиками клуба, а его партнеры по команде Эден Азар и Альваро Мората высказались по поводу трансфера футболиста.

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Теги: Сеск Фабрегас, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, трансфер, Монако, вне игры
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