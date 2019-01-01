Челси приостановил сделку по Фабрегасу до тех пор, пока не найдет футболисту замену
Сеск Фабрегас уже согласовал условия контракта с Монако, однако его трансфер отложен на некоторое время.
Полузащитник Челси Сеск Фабрегас практически перешел во французский Монако, однако сделка временно приостановлена.
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Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб заморозил сделку из-за того, что все еще не нашел хавбеку замену. Таким образом, трансфер Фабрегаса состоится лишь после того, как "синие" купят подходящего игрока.
Отмечается, что Фабрегас уже согласовал с монегасками условия контракта, рассчитанного на 3,5 сезона.
Напомним, полузащитник Челси Сеск Фабрегас уже попрощался с болельщиками клуба, а его партнеры по команде Эден Азар и Альваро Мората высказались по поводу трансфера футболиста.
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