Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фергюсон встретился с игроками Манчестер Юнайтед и "толкнул" мотивационную речь

Комментариев: 0
Легендарный тренер "красных дьяволов" уверен в успехе нынешнего состава команды.
Сэр Алекс Фергюсон
Сэр Алекс Фергюсон
Getty Images

Бывший тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон встретился с игроками команды и сказал мотивационную речь, в которой отметил текущие успехи клуба и заявил, что это - только начало.

Читай также: Сульшер продолжает вписывать свое имя в историю Манчестер Юнайтед

Фергюсон пришел на тренировочную базу "красных дьяволов" по приглашению своего бывшего подопечного, ныне руководящего командой - Оле-Гуннара Сульшера. Как сообщает The Sun, легендарный специалист сказал Сульшеру: "Вы можете сделать эту команду великолепной".

Читай также: Сульшер: Мы можем выиграть абсолютно каждый свой матч

"Фергюсон сказал, что этот состав сможет вновь сделать Манчестер Юнайтед доминирующим клубом в Англии. Он сказал, что верит в них, и рассчитывает, что они будут отдавать все силы на поле и бороться за командный успех", - передает слова Фергюсона источник, близкий к клубу.

Ранее сообщалось, что стиль игры нового тренера Манчестер Юнайтед похвалили два игрока команды - защитник Люк Шоу и форвард Ромелу Лукаку.

Поделись:
Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Алекс Фергюсон, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь