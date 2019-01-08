Фергюсон встретился с игроками Манчестер Юнайтед и "толкнул" мотивационную речь

Легендарный тренер "красных дьяволов" уверен в успехе нынешнего состава команды.

Бывший тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон встретился с игроками команды и сказал мотивационную речь, в которой отметил текущие успехи клуба и заявил, что это - только начало.

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Фергюсон пришел на тренировочную базу "красных дьяволов" по приглашению своего бывшего подопечного, ныне руководящего командой - Оле-Гуннара Сульшера. Как сообщает The Sun, легендарный специалист сказал Сульшеру: "Вы можете сделать эту команду великолепной".

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"Фергюсон сказал, что этот состав сможет вновь сделать Манчестер Юнайтед доминирующим клубом в Англии. Он сказал, что верит в них, и рассчитывает, что они будут отдавать все силы на поле и бороться за командный успех", - передает слова Фергюсона источник, близкий к клубу.

Ранее сообщалось, что стиль игры нового тренера Манчестер Юнайтед похвалили два игрока команды - защитник Люк Шоу и форвард Ромелу Лукаку.