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Мхитарян может покинуть Арсенал, если клуб совершит трансфер игрока Барселоны

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Переход Дениса Суареса в Арсенал может поспособствовать уходу армянского полузащитника.
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян
Getty Images

В последнее время в СМИ появились слухи о переходе полузащитника Дениса Суареса из Барселоны в Арсенал.

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По информации The Sun, если “канониры“ приобретут 25-летнего испанца, то состав команды может покинуть другой хавбек - Генрих Мхитарян. Армянин в первой половине сезона многократно подвергался критике, и теперь его место в команде под вопросом.

Отметим, что недавно Мхитарян сломал ногу и выбыл из строя как минимум на полтора месяца.

Напомним, полузащитник Денис Суарес хочет покинуть Барселону из-за недостаточной игровой практики.

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Теги: Генрих Мхитарян, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, Денис Суарес, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, слухи
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