Мхитарян может покинуть Арсенал, если клуб совершит трансфер игрока Барселоны
Переход Дениса Суареса в Арсенал может поспособствовать уходу армянского полузащитника.
В последнее время в СМИ появились слухи о переходе полузащитника Дениса Суареса из Барселоны в Арсенал.
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По информации The Sun, если “канониры“ приобретут 25-летнего испанца, то состав команды может покинуть другой хавбек - Генрих Мхитарян. Армянин в первой половине сезона многократно подвергался критике, и теперь его место в команде под вопросом.
Отметим, что недавно Мхитарян сломал ногу и выбыл из строя как минимум на полтора месяца.
Напомним, полузащитник Денис Суарес хочет покинуть Барселону из-за недостаточной игровой практики.
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