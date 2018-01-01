Молодой форвард Манчестер Юнайтед купил уже второй дом за год

Стоит отметить, что новый особняк футболиста более скромный, чем первый.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд купил трехэтажный дом в городе Уимслоу, графство Чешир.

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Как сообщает The Sun, футболист потратил на особняк 1,2 миллиона фунтов (около 1,34 миллиона евро). Отмечается, что это уже второй особняк, приобретенный за последние 12 месяцев. Первый Рашфорд купил в феврале прошлого года в городе Боудон (13,5 км от нового дома).



Въезд в город, в котором Рашфорд купил дом

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Стоит сказать, что новый дом гораздо скромнее предыдущего, в котором шесть спален, пять ванных комнат, комната для тренажерного зала и просторный сад. В этом особняке всего пять комнат и нет ни бассейна, ни тренажерного зала.



Новый дом Маркуса Рашфорда

В Англии предполагают, что данное приобретение является инвестицией, и в последствии Рашфорд может его перепродать и купить другую недвижимость.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду решил продать свой роскошный особняк в Манчестере.