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Клопп назвал причину поражения от Вулверхэмптона в матче Кубка Англии

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Наставник "красных" сообщил, что несколько ключевых игроков команды выбыли из строя из-за простуды.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал причину вылета команды из Кубка Англии после поражения от Вулверхэмптона (2:1) в матче 1/32 финала.

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“После матча с Манчестер Сити несколько наших игроков простудились. Проблемы с горлом - не редкость в такое время года. Все игроки, кроме Алиссона, отсутствовали именно из-за болезни. Нам пришлось сделать изменения в последний момент.

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Еще вчера мы рассчитывали на Лаллану и Хендерсона, а Ловрен должен был начать матч в запасе. Такое случается, и, к сожалению, это не помогает побеждать. У нас был новый состав, особенно в обороне, и нам нужно было контролировать мяч.

Мы не пытались побить рекорд самой молодой команды. Ребята - отличные игроки, которые тренируются с командой и мы считаем, что они должны испытывать свои силы в матчах“, - приводит слова Клоппа Goal.com.

Ранее наставник Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что его можно было бы назвать идиотом, если бы он считал, что его подопечные уже обеспечили себе чемпионство в АПЛ.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Вулверхэмптон, Кубок Англии, футбол
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