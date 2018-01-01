Кубок Англии: Вулверхэмптон выбил Ливерпуль из турнира, МЮ сыграет с Арсеналом в 1/16
1/16 финала
Матчи этого раунда будут проведены 25-28 января.
Суонси – Джилингем
Уимблдон – Вест Хэм
Шрусбери / Сток – Вулверхэмптон
Миллуолл – Эвертон
Брайтон – Вест Бромвич
Бристоль Сити – Болтон
Аккрингтон – Дерби / Саутгемптон
Донкастер – Олдхэм
Челси – Шеффилд Уэнсдей / Лутон
Ньюкасл – Блэкберн / Уотфорд
Мидлсбро – Ньюпорт
Манчестер Сити – Бернли
Барнет – Брентфорд
Портсмут – КПР
Арсенал – Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас – Тоттенхэм.
1/32 финала
Суббота, 5 января
Транмер Роверс – Тоттенхэм 0:7
Голы: 0:1 – 40 Орье, 0:2 – 48 Льоренте, 0:3 – 55 Орье, 0:4 – 57 Сон Хын Мин, 0:5 – 71 Льоренте, 0:6 – 72 Льоренте, 0:7 – 82 Кейн.
Бернли – Барнсли 1:0
Гол: 1:0 – 90, пенальти Вуд.
Вест Хэм – Бирмингем 2:0
Голы: 1:0 – 2 Арнаутович, 2:0 – 90 Кэрролл.
Борнмут – Брайтон 1:3
Голы: 0:1 – 31 Кнокерт, 0:2 – 34 Биссума, 1:2 – 55 Пью, 1:3 – 64 Андоне.
Шрусбери – Сток Сити 1:1
Голы: 1:0 – 45, пенальти Норберн, 1:1 – 78 Крауч.
Вест Бромвич – Уиган 1:0
Гол: 1:0 – 31 Сако.
Манчестер Юнайтед – Рединг 2:0
Голы: 1:0 – 22, пенальти Мата, 2:0 – 45 Лукаку.
Шеффилд Уэнсдей – Лутон 0:0
Аккрингтон – Ипсвич 1:0
Гол: 1:0 – 76 Ки.
Эвертон – Линкольн Сити 2:1
Голы: 1:0 – 12 Лукман, 2:0 – 14 Бернард, 2:1 – 28 Бостуик.
Джиллингем – Кардифф 1:0
Гол: 1:0 – 81 Лист.
Астон Вилла – Суонси 0:3
Голы: 0:1 – 2 Бейкер-Ричардсон, 0:2 – 47 Дайер, 0:3 – 78 Фултон.
Мидлсбро – Питерборо 5:0
Голы: 1:0 – 47 Ассомбалонга, 2:0 – 50 Френд, 3:0 – 62 Уинг, 4:0 – 70 Ассомбалонга, 5:0 – 87 Флетчер.
Флитвуд Таун – Уимблдон 2:3
Голы: 0:1 – 16 Барчем, 0:2 – 55 Хартиган, 1:2 – 70 Мэдден, 2:2 – 72, пенальти Эванс, 2:3 – 90 Аппиа.
Челси – Ноттингем Форест 2:0
Голы: 1:0 – 49 Мората, 2:0 – 59 Мората.
Брентфорд – Оксфорд Юнайтед 1:0
Гол: 1:0 – 80, пенальти Мопе.
Болтон – Уолсолл 5:2
Голы: 0:1 – 19 Кук, 1:1 – 58 Доналдсон, 2:1 – 61 Мадженнис, 3:1 – 63, автогол Гатри, 3:2 – 68, автогол Биверс, 4:2 – 80 Мадженнис, 5:2 – 87 Мадженнис.
Дерби Каунти – Саутгемптон 2:2
Голы: 0:1 – 4 Редмонд, 0:2 – 48 Редмонд, 1:2 – 58 Мэрриотт, 2:2 – 61 Лоуренс.
Норвич – Портсмут 0:1
Гол: 0:1 – 90 Грин.
Блэкпул – Арсенал 0:3
Голы: 0:1 – 11 Уиллок, 0:2 – 37 Уиллок, 0:3 – 82 Ивоби.
Бристоль Сити – Хаддерсфилд 1:0
Гол: 1:0 – 72 Браунхилл.
Кристал Пэлас – Гримсби 1:0
Гол: 1:0 – 86 Айю.
Ньюкасл – Блэкберн 1:1
Голы: 0:1 – 56 Дэк, 1:1 – 84, пенальти Ритчи.
Воскресенье, 6 января
Шеффилд Юнайтед – Барнет 0:1
Гол: 0:1 – 21, пенальти Култхерст.
КПР – Лидс 2:1
Голы: 1:0 – 23, пенальти Оте, 1:1 – 25 Хальме, 2:1 – 75 Бидуэлл.
Уокинг – Уотфорд 0:2 (0:1, 0:1)
Голы: 0:1 – 13 Хьюз, 0:2 – 74 Дини.
Манчестер Сити – Ротерхэм 7:0
Голы: 1:0 – 12 Стерлинг, 2:0 – 43 Фоден, 3:0 – 45, автогол Аджайи, 4:0 – 52 Габриэл Жезус, 5:0 – 73 Марез, 6:0 – 78 Отаменди, 7:0 – 85 Сане.
Фулхэм – Олдхэм 1:2
Голы: 1:0 – 52 Одои, 1:1 – 76, пенальти Серридж, 1:2 – 88 Лэнг.
Престон – Донкастер 1:3
Голы: 0:1 – 5 Марквис, 1:1 – 56 Хьюз, 1:2 – 72 Андерсон, 1:3 – 87 Уилкс.
Миллуолл – Халл 2:1
Голы: 0:1 – 52 Тораль, 1:1 – 82 Фергюсон, 2:1 – 85 Фергюсон.
Ньюпорт – Лестер 2:1
Голы: 1:0 – 10 Мэтт, 1:1 – 82 Геззаль, 2:1 – 85, пенальти Эймонд.
Понедельник, 7 января
Вулверхэмптон – Ливерпуль 2:1
Голы: 1:0 – 38 Хименес, 1:1 – 51 Ориги, 2:1 – 55 Рубен Невеш.
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