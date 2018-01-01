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Кубок Англии: Вулверхэмптон выбил Ливерпуль из турнира, МЮ сыграет с Арсеналом в 1/16

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Вашему вниманию результаты и расписание матчей Кубка Англии.
Кубок Англии: результаты матчей
Кубок Англии: результаты матчей
Getty Images

1/16 финала

Матчи этого раунда будут проведены 25-28 января. 

Суонси – Джилингем
Уимблдон – Вест Хэм
Шрусбери / Сток – Вулверхэмптон
Миллуолл – Эвертон
Брайтон – Вест Бромвич
Бристоль Сити – Болтон
Аккрингтон – Дерби / Саутгемптон
Донкастер – Олдхэм
Челси – Шеффилд Уэнсдей / Лутон
Ньюкасл – Блэкберн / Уотфорд
Мидлсбро – Ньюпорт
Манчестер Сити – Бернли
Барнет – Брентфорд
Портсмут – КПР
Арсенал – Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас – Тоттенхэм. 

1/32 финала

Суббота, 5 января

Транмер Роверс – Тоттенхэм 0:7
Голы: 0:1 – 40 Орье, 0:2 – 48 Льоренте, 0:3 – 55 Орье, 0:4 – 57 Сон Хын Мин, 0:5 – 71 Льоренте, 0:6 – 72 Льоренте, 0:7 – 82 Кейн.

Бернли – Барнсли 1:0
Гол: 1:0 – 90, пенальти Вуд.

Вест Хэм – Бирмингем 2:0
Голы: 1:0 – 2 Арнаутович, 2:0 – 90 Кэрролл.

Борнмут – Брайтон 1:3
Голы: 0:1 – 31 Кнокерт, 0:2 – 34 Биссума, 1:2 – 55 Пью, 1:3 – 64 Андоне.

Шрусбери – Сток Сити 1:1
Голы: 1:0 – 45, пенальти Норберн, 1:1 – 78 Крауч.

Вест Бромвич – Уиган 1:0
Гол: 1:0 – 31 Сако.

Манчестер Юнайтед – Рединг 2:0
Голы: 1:0 – 22, пенальти Мата, 2:0 – 45 Лукаку.

Шеффилд Уэнсдей – Лутон 0:0

Аккрингтон – Ипсвич 1:0
Гол: 1:0 – 76 Ки.

Эвертон – Линкольн Сити 2:1
Голы: 1:0 – 12 Лукман, 2:0 – 14 Бернард, 2:1 – 28 Бостуик.

Джиллингем – Кардифф 1:0
Гол: 1:0 – 81 Лист.

Астон Вилла – Суонси 0:3
Голы: 0:1 – 2 Бейкер-Ричардсон, 0:2 – 47 Дайер, 0:3 – 78 Фултон.

Мидлсбро – Питерборо 5:0
Голы: 1:0 – 47 Ассомбалонга, 2:0 – 50 Френд, 3:0 – 62 Уинг, 4:0 – 70 Ассомбалонга, 5:0 – 87 Флетчер.

Флитвуд Таун – Уимблдон 2:3
Голы: 0:1 – 16 Барчем, 0:2 – 55 Хартиган, 1:2 – 70 Мэдден, 2:2 – 72, пенальти Эванс, 2:3 – 90 Аппиа.

Челси – Ноттингем Форест 2:0
Голы: 1:0 – 49 Мората, 2:0 – 59 Мората.

Брентфорд – Оксфорд Юнайтед 1:0
Гол: 1:0 – 80, пенальти Мопе.

Болтон – Уолсолл 5:2
Голы: 0:1 – 19 Кук, 1:1 – 58 Доналдсон, 2:1 – 61 Мадженнис, 3:1 – 63, автогол Гатри, 3:2 – 68, автогол Биверс, 4:2 – 80 Мадженнис, 5:2 – 87 Мадженнис.

Дерби Каунти – Саутгемптон 2:2
Голы: 0:1 – 4 Редмонд, 0:2 – 48 Редмонд, 1:2 – 58 Мэрриотт, 2:2 – 61 Лоуренс.

Норвич – Портсмут 0:1
Гол: 0:1 – 90 Грин.

Блэкпул – Арсенал 0:3
Голы: 0:1 – 11 Уиллок, 0:2 – 37 Уиллок, 0:3 – 82 Ивоби.

Бристоль Сити – Хаддерсфилд 1:0
Гол: 1:0 – 72 Браунхилл.

Кристал Пэлас – Гримсби 1:0
Гол: 1:0 – 86 Айю.

Ньюкасл – Блэкберн 1:1
Голы: 0:1 – 56 Дэк, 1:1 – 84, пенальти Ритчи.

Воскресенье, 6 января

Шеффилд Юнайтед – Барнет 0:1 
Гол: 0:1 – 21, пенальти Култхерст.

КПР – Лидс 2:1
Голы: 1:0 – 23, пенальти Оте, 1:1 – 25 Хальме, 2:1 – 75 Бидуэлл.

Уокинг – Уотфорд 0:2 (0:1, 0:1)
Голы: 0:1 – 13 Хьюз, 0:2 – 74 Дини.

Манчестер Сити – Ротерхэм 7:0
Голы: 1:0 – 12 Стерлинг, 2:0 – 43 Фоден, 3:0 – 45, автогол Аджайи, 4:0 – 52 Габриэл Жезус, 5:0 – 73 Марез, 6:0 – 78 Отаменди, 7:0 – 85 Сане.

Фулхэм – Олдхэм 1:2
Голы: 1:0 – 52 Одои, 1:1 – 76, пенальти Серридж, 1:2 – 88 Лэнг.

Престон – Донкастер 1:3
Голы: 0:1 – 5 Марквис, 1:1 – 56 Хьюз, 1:2 – 72 Андерсон, 1:3 – 87 Уилкс.

Миллуолл – Халл 2:1
Голы: 0:1 – 52 Тораль, 1:1 – 82 Фергюсон, 2:1 – 85 Фергюсон.

Ньюпорт – Лестер 2:1
Голы: 1:0 – 10 Мэтт, 1:1 – 82 Геззаль, 2:1 – 85, пенальти Эймонд.

Понедельник, 7 января

Вулверхэмптон – Ливерпуль 2:1
Голы: 1:0 – 38 Хименес, 1:1 – 51 Ориги, 2:1 – 55 Рубен Невеш.

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Теги: Кубок Англии, футбол, турнир
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