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Арсенал предложит за Хамеса 70 млн евро

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Лондонцы готовы отдать крупную сумму за колумбийца.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Арсенал может купить полузащитника Реала Хамеса Родригеса, который на правах аренды играет за мюнхенскую Баварию, сообщает Mirror.

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Отмечается, что лондонский клуб готов выложить за колумбийца 70 млн евро. Такая крупная сумма должна устроить руководство “сливочных“.

Ранее сообщалось, что Бавария не будет выкупать у Реала Хамеса, а сам футболист хочет вернуться в Мадрид.
 

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Теги: футбол, Хамес Родригес, Бавария, Реал, Арсенал
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Источник: www.mirror.co.uk

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