Арсенал предложит за Хамеса 70 млн евро
Лондонцы готовы отдать крупную сумму за колумбийца.
Арсенал может купить полузащитника Реала Хамеса Родригеса, который на правах аренды играет за мюнхенскую Баварию, сообщает Mirror.
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Отмечается, что лондонский клуб готов выложить за колумбийца 70 млн евро. Такая крупная сумма должна устроить руководство “сливочных“.
Ранее сообщалось, что Бавария не будет выкупать у Реала Хамеса, а сам футболист хочет вернуться в Мадрид.
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