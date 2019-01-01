Лукаку: Сульшер вернул Манчестер Юнайтед привычный стиль

Форвард "красных дьяволов" лестно отозвался о работе Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку прокомментировал изменения, который произошли в команде после прихода на пост главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.

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“Благодаря Сульшеру мы вернулись к своему привычному стилю игры. Приятно видеть, как игроки наслаждаются футболом, получают удовольствие, выходя на поле и добывают очередную победу. Мы - великий клуб, который борется за победу в каждом матче.

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Сульшер очень помогает нам во время тренировок. Для меня очень полезно играть тем стилем, который он хочет видеть в нашем исполнении. Сульшер понимает, как я играю в нападении, и грамотно использует мои сильные стороны“, - приводит слова Лукаку Sky Sports.

Ранее защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу сказал, что игроки наслаждаются стилем Сульшера.

Отметим, что после прихода в команду норвежец вписал свое имя в историю клуба.