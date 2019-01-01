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Зинченко попал в стартовый состав Манчестер Сити на матч Кубка Англии

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Украинский футболист выйдет на матч против Ротерхэма с первых минут.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

В матче 1/32 финала Кубка Англии Манчестер Сити сыграет с Ротерхэмом, выступающим в Чемпионшипе.

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Как сообщает пресс-служба “горожан“, в стартовый состав команды попал украинский полузащитник Александр Зинченко. Встреча начнется в воскресенье, 6-го января, в 16:00 по киевскому времени.

В последний раз украинец начинал матч в стартовом составе 30 декабря против Саутгемптона (3:1), в котором отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Наполи хочет осуществить трансфер Александра Зинченко.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Кубок Англии, стартовый состав, футбол
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