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Травмированный Бельерин вместо матча Арсенала отправился на неделю моды

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Эктор Бельерин мечтает стать дизайнером и использует свободное время, чтобы посещать модные показы.
Эктор Бельерин
Эктор Бельерин
Getty Images

Защитник Арсенала Эктор Бельерин в декабре получил травму в матче против Саутгемптона и на некоторое время выбыл из строя.

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В то время, как его команда играла в поединке Кубка Англии против Блэкпула (3:0), испанец был замечен на Лондонской неделе моды. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летний Бельерин показался на одном из мероприятий в ярком наряде. Отметим, что игрок мечтает стать настоящим дизайнером.

Ранее сообщалось, что игрок Арсенала Эктор Бельерин самостоятельно пошил штаны для собственного бренда одежды.

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Теги: Эктор Бельерин, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, Кубок Англии, футбол, вне игры, неделя моды, фото
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