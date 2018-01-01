Травмированный Бельерин вместо матча Арсенала отправился на неделю моды

Эктор Бельерин мечтает стать дизайнером и использует свободное время, чтобы посещать модные показы.

Защитник Арсенала Эктор Бельерин в декабре получил травму в матче против Саутгемптона и на некоторое время выбыл из строя.

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В то время, как его команда играла в поединке Кубка Англии против Блэкпула (3:0), испанец был замечен на Лондонской неделе моды. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летний Бельерин показался на одном из мероприятий в ярком наряде. Отметим, что игрок мечтает стать настоящим дизайнером.

Ранее сообщалось, что игрок Арсенала Эктор Бельерин самостоятельно пошил штаны для собственного бренда одежды.