Гвардиола: В Манчестер Сити некем заменить Фернандиньо

Наставник "горожан" прокомментировал статус бразильского хавбека в клубе.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола выразил свое мнение об игре экс-футболиста Шахтера Фернандиньо.

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“Фернандиньо обладает особыми качествами, нам некем заменить его в центре поля. Он невероятно важный и выдающийся игрок для Сити. Против Ливерпуля он в очередной раз это доказал.

Остается надеяться и еще раз надеяться на то, что он будет в столь отличной форме как можно дольше“, – приводит слова испанского специалиста Goal.

Напомним, ранее Гвардиола прокомментировал победу “горожан“ над Ливерпулем в центральном матче минувшего тура АПЛ.