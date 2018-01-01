Эмери рассказал о трансферных целях Арсенала

Главный тренер "канониров" сообщил, кого клуб хочет приобрести в это трансферное окно.

Наставник лондонского Арсенала Унаи Эмери рассказал о целях клуба на трансферном рынке этой зимой.

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“Клуб работает над трансферами нескольких игроков, которые смогут помочь нам в течение следующих четырех месяцев. Возможно, рынок поможет нам найти центрального защитника и правого или левого вингера.

Нам нужны игроки, которые будут полезны команде, которые будут готовы сделать шаг вперед и помочь в настоящий момент“, — цитирует Эмери Goal.

Арсенал, набрав 41 очко, на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Напомним, что ранее планами своего клуба на зимнее трансферное окно поделился главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер.