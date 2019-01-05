Мората попрощался с Фабрегасом, который уходит из Челси

Испанский форвард "синих" эмоционально попрощался со своим соотечественником.

Форвард Челси Альваро Мората попрощался со своим соотечественником и партнером по команде Сеском Фабрегасом, который практически договорился о переходе в Монако.

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"Ты не представляешь, как сильно я буду по тебе скучать! Спасибо тебе и твоей прекрасной семье за ту помощь, которую вы нам оказали. Спасибо за все те моменты, которые мы пережили вместе. Удачи тебе во всем!", - написал Мората на своей страничке в Instagram, прикрепив несколько фотографий с Фабрегасом.

Отметим, что после прихода на пост главного тренера Маурицио Сарри, Фабрегас перестал получать достаточно игровой практики. В текущем сезоне АПЛ он сыграл лишь в шести матчах.

Ранее сообщалось, что лидер Челси Эден Азар прокомментировал уход Сеска Фабрегаса.

Напомним, испанский полузащитник провел свой последний матч за "синих" и покинул поле в слезах.