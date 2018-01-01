Стала известна сумма, которую Челси готов предложить ПСЖ за Кавани

Уругвайский нападающий в зимнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Англии.

Челси планирует в январе приобрести у ПСЖ форварда Эдинсона Кавани.

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По информации Daily Express, лондонский клуб готов заплатить парижанам 50 миллионов фунтов (около 55,8 миллионов евро). Контракт 31-летнего уругвайца с ПСЖ рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне чемпионата Франции Кавани провел 11 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что форвард Челси Калум Хадсон-Одои может перейти в Баварию.