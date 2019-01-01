Азар - о Фабрегасе: Он уже немного староват, но все также хорош

Один из лидеров Челси прокомментировал уход Сеска Фабрегаса из команды.

Полузащтник Челси Эден Азар высказал свое мнение по поводу ухода из команды хавбека Сеска Фабрегаса, который провел свой последний матч в составе “синих“.

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“Мы отыграли в одной команде пять лет, и мне повезло играть вместе с Сеском. В тот год, когда он пришел к нам в команду, мы выиграли два титула. Фабрегас - лучше всех на футбольном поле и за его пределами.

Я надеюсь, что у него впереди хорошее будущее, ведь он - мой хороший друг. Да, он уже староват, но по-прежнему очень хорош“, - приводит слова Азара Goal.com.

Напомним, полузащитник Челси Сеск Фабрегас со слезами на глазах попрощался с болельщиками “синих“, однако отказался комментировать свой уход.

Отметим, что испанец станет игроком французского Монако.