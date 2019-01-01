Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Азар - о Фабрегасе: Он уже немного староват, но все также хорош

Комментариев: 0
Один из лидеров Челси прокомментировал уход Сеска Фабрегаса из команды.
Сеск Фабрегас и Эден Азар
Сеск Фабрегас и Эден Азар
Getty Images

Полузащтник Челси Эден Азар высказал свое мнение по поводу ухода из команды хавбека Сеска Фабрегаса, который провел свой последний матч в составе “синих“.

Читай также: Сарри заявил, что в последний момент узнал о дорогостоящей покупке Челси

“Мы отыграли в одной команде пять лет, и мне повезло играть вместе с Сеском. В тот год, когда он пришел к нам в команду, мы выиграли два титула. Фабрегас - лучше всех на футбольном поле и за его пределами.

Я надеюсь, что у него впереди хорошее будущее, ведь он - мой хороший друг. Да, он уже староват, но по-прежнему очень хорош“, - приводит слова Азара Goal.com.

Напомним, полузащитник Челси Сеск Фабрегас со слезами на глазах попрощался с болельщиками “синих“, однако отказался комментировать свой уход.

Отметим, что испанец станет игроком французского Монако.

Поделись:
Теги: Эден Азар, Сеск Фабрегас, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь