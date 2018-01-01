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Фабрегас: Я уважаю Челси, поэтому не могу ничего сказать, но все знают ситуацию

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Полузащитник лондонского клуба покидает команду.
Сеск Фабрегас
Сеск Фабрегас
Getty Images

Игрок лондонского Челси Сеск Фабрегас ответил на вопрос о своих слезах во время матча 1/32 финала Кубка Англии против Ноттингем Форест (2:0), который, судя по всему, был последним для хавбека в футболке “синих“.

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“Слезы, когда я покидал поле? Просто обстоятельства оказались сильнее меня, я не ожидал, что все произойдет в этой игре. Из уважения к Челси я не могу ничего сказать, но все знают ситуацию. Еще вчера я начинал профессионально играть в футбол, а прошло уже 15 лет.

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Я хочу дать совет всем молодым игрокам: наслаждайтесь каждой секундой игры. И нужно быть готовым играть каждые три дня. Нас критикуют и хвалят, у нас бывают взлеты и падения, но время проходит незаметно“, - цитирует Фабрегаса Goal.

Напомним, полузащитник Челси Сеск Фабрегас со слезами на глазах попрощался с болельщиками клуба. По информации СМИ, испанец переходит в французский Монако.

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Теги: Сеск Фабрегас, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, трансфер
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