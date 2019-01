Фабрегас: Я уважаю Челси, поэтому не могу ничего сказать, но все знают ситуацию

Игрок лондонского Челси Сеск Фабрегас ответил на вопрос о своих слезах во время матча 1/32 финала Кубка Англии против Ноттингем Форест (2:0), который, судя по всему, был последним для хавбека в футболке “синих“.

“Слезы, когда я покидал поле? Просто обстоятельства оказались сильнее меня, я не ожидал, что все произойдет в этой игре. Из уважения к Челси я не могу ничего сказать, но все знают ситуацию. Еще вчера я начинал профессионально играть в футбол, а прошло уже 15 лет.

Я хочу дать совет всем молодым игрокам: наслаждайтесь каждой секундой игры. И нужно быть готовым играть каждые три дня. Нас критикуют и хвалят, у нас бывают взлеты и падения, но время проходит незаметно“, - цитирует Фабрегаса Goal.

500 games in English football, what an achievement.



Thanks for the memories, @cesc4official. 🙌 pic.twitter.com/masXnuEQuc