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Манчестер Юнайтед готов выкупить у Ромы защитника

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Манкунианцы согласны заплатить за Костаса Маноласа 36 миллионов евро отступных.
Костас Манолас
Костас Манолас
Getty Images

Защитник Ромы Костас Манолас в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, сумма отступных за греческого футболиста составляет 36 миллионов евро. "Красные дьяволы" готовы предложить 27-летнему Маноласу контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

Отмечается, что Рома хочет подписать с футболистом новый контракт и увеличить сумму отступных или вообще убрать ее из договора. На данный момент Манолас не согласился ни на один из предложенных вариантов продления соглашения, которое рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее наставник Манчестер Юнайтел Оле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферных планах клуба в январе.

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Теги: Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, Костас Манолас, Рома, контракт, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры
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