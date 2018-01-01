Реалу придется заплатить Ман Сити, если клуб продаст Диаса в МЮ

Стали известны некоторые детали перехода форварда Ман Сити в Мадрид.

Авторитетное британское издание Sky Sports сообщилось подробности перехода игрока Ман Сити Браима Диаса в Реал.

По данным источника, сумма трансфера составит 15 млн евро и она может вырасти еще на 7,3 млн евро за счет бонусов.

Манчестер Сити получит 15 процентов от суммы продажи Диаса в другой клуб, но если хавбек будет продан в Манчестер Юнайтед, то доля «горожан» от трансфера составит 40%.

19-летний Диас перешел в Манчестер Сити из Малаги в 2014 году. В этом сезоне он не провел ни одного матча в чемпионате Англии