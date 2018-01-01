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Фабрегас со слезами на глазах попрощался с болельщиками Челси

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Сеск вышел на кубковую игру с капитанской повязкой.
Фабрегас со слезами на глазах попрощался с болельщиками Челси

Испанский полузащитник Челси Сеск Фабрегас, по видимому, провел последний матч за "аристократов".

На матч Кубка Англии против Ноттингем Форест Сеск вывел Челси с капитанской повязкой, на 30-й минуте игры не сумел реализовать пенальти, а на 85-й минуте его заменил Маурицио Сарри.

Уходя, с Сеском попрощались и игроки, пожав тому руку, стоя аплодировали трибуны, а Фабрегас со слезами - в ответ.

Ожидается, что на следующей неделе будет завершен переход полузащитника в Монако.

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Теги: Сеск Фабрегас, Челси
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