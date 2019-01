Фабрегас со слезами на глазах попрощался с болельщиками Челси

Испанский полузащитник Челси Сеск Фабрегас, по видимому, провел последний матч за "аристократов".

На матч Кубка Англии против Ноттингем Форест Сеск вывел Челси с капитанской повязкой, на 30-й минуте игры не сумел реализовать пенальти, а на 85-й минуте его заменил Маурицио Сарри.

Уходя, с Сеском попрощались и игроки, пожав тому руку, стоя аплодировали трибуны, а Фабрегас со слезами - в ответ.

Cesc Fabregas says goodbye to the Chelsea fans, leaving the pitch in tears 💙



One last time, Blues:



🎶 FABREGAS IS MAGIC, HE WEARS A MAGIC HAT 🎶 pic.twitter.com/e4KA4nxslf