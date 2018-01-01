Фабрегас со слезами на глазах попрощался с болельщиками Челси
Сеск вышел на кубковую игру с капитанской повязкой.
Испанский полузащитник Челси Сеск Фабрегас, по видимому, провел последний матч за "аристократов".
На матч Кубка Англии против Ноттингем Форест Сеск вывел Челси с капитанской повязкой, на 30-й минуте игры не сумел реализовать пенальти, а на 85-й минуте его заменил Маурицио Сарри.
Уходя, с Сеском попрощались и игроки, пожав тому руку, стоя аплодировали трибуны, а Фабрегас со слезами - в ответ.
Cesc Fabregas says goodbye to the Chelsea fans, leaving the pitch in tears 💙— Goal (@goal) 5 января 2019 г.
One last time, Blues:
🎶 FABREGAS IS MAGIC, HE WEARS A MAGIC HAT 🎶 pic.twitter.com/e4KA4nxslf
Ожидается, что на следующей неделе будет завершен переход полузащитника в Монако.
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