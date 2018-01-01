Санчес по ошибке сел на место Сульшера после замены
Сульшер вежливо попросил своего подопечного пересесть.
Курьезный случай произошел в матче Кубка Англии между Манчестер Юнайтед и Рэдингом.
Форвард МЮ Алексис Санчес из-за полученного повреждения был заменен на 64-й минуте матча. После замены 30-летний форвард сел на место, где сидел главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер.
Норвежец довольно вежливо попросил Санчеса пересесть на свое место рядом с другими футболистами, а сам занял свое законное место.
When you sit in the gaffer's seat 😂 pic.twitter.com/6IGhTGj8wV— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 5 января 2019 г.
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