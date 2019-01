Санчес по ошибке сел на место Сульшера после замены

Курьезный случай произошел в матче Кубка Англии между Манчестер Юнайтед и Рэдингом.

Форвард МЮ Алексис Санчес из-за полученного повреждения был заменен на 64-й минуте матча. После замены 30-летний форвард сел на место, где сидел главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер.

Норвежец довольно вежливо попросил Санчеса пересесть на свое место рядом с другими футболистами, а сам занял свое законное место.

When you sit in the gaffer's seat 😂 pic.twitter.com/6IGhTGj8wV