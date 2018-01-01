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Санчес по ошибке сел на место Сульшера после замены

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Сульшер вежливо попросил своего подопечного пересесть.
Санчес по ошибке сел на место Сульшера после замены

Курьезный случай произошел в матче Кубка Англии между Манчестер Юнайтед и Рэдингом.

Форвард МЮ Алексис Санчес из-за полученного повреждения был заменен на 64-й минуте матча. После замены 30-летний форвард сел на место, где сидел главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер.

Норвежец довольно вежливо попросил Санчеса пересесть на свое место рядом с другими футболистами, а сам занял свое законное место.

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Теги: МЮ, Алексис Санчес
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