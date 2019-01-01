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Клопп: Соланке было лучше уйти, ему не повезло в Ливерпуле

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Немецкий специалист положительно оценил трансфер форварда в Борнмут.
Доминик Соланке
Доминик Соланке
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал переход нападающего Доменика Соланке в Борнмут.

"Мы должны заботиться о людях и думать об их ситуациях несмотря на то, что футбол - это бизнес. Доменику было лучше уйти. Ему немного не повезло в Ливерпуле. Он был травмирован, когда мог получить место в составе.

Он хорошо тренировался, но трудно длительное время сохранять уверенность в такой ситуации в его возрасте. Ему нужно играть в футбол. Борнмут сделал хорошее предложение. Для него это хорошая возможность", — цитирует Клоппа Goal.

В текущем сезоне Соланке не играл в официальных матчах за мерсисайдский клуб. СМИ сообщают, что Борнмут заплатил за нападающего 21 миллион евро.

Ранее Клопп раскритиковал капитана Манчестер Сити Венсана Компани за грубую игру против его подопечных в матче 21-го тура чемпионата Англии (1:2).

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Теги: Юрген Клопп, Доминик Соланке, Ливерпуль, Англия, чемпионат Англии по футболу
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