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Моуринью отклонил предложение Бенфики

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Португалец пока что не собирается возвращаться на родину.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью отказался возглавить Бенфику. Об этом сообщает AS.

После отставки главного тренера Руя Виктории руководство португальского клуба хотело видеть Моуринью у руля команды. Однако Жозе отклонил предложение и отметил, что возвращение в Португалию не входит в его планы.

Напомним, 18 декабря Манчестер Юнайтед уволил Моуринью с поста главного тренера. Команду до мая будет возглавлять Уле-Гуннар Сульшер.

Ранее сообщалось, что главный тренер Шахтера Паулу Фонсека также отклонил предложение Бенфики.

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Теги: Жозе Моуринью, Бенфика, Португалия, футбол
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