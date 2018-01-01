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Мората согласился на переход в Севилью - источник

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Испанец отправится в аренду до конца текущего сезона.
Мората согласился на переход в Севилью - источник

Нападающий Челси Альваро Мората дал свое согласие на переход в Севилью. Испанский клуб намерен арендовать Морату до конца текущего сезона. 

На следующей неделе в Лондоне состоится встреча агента Хуанмы Лопеса, представляющего интересы испанского игрока, и руководства Челси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Мората выступает в составе Челси с 2017 года. В текущем сезоне чемпионата Англии нападающий забил за лондонский клуб пять голов в 16 матчах.

Ранее Мората рассказал о своих психологических проблемах.

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Теги: Альваро Мората, Челси, Севилья, Англия, футбол
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