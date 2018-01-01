Сульшер рассказал о трансферных планах МЮ в январе
Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер признался, что не ожидает новых приобретений в клубе в зимнее трансферное окно.
"Сомневаюсь, что Манчестер Юнайтед будет приобретать кого-нибудь в январе. Конечно, если руководство клуба определит цель и решит купить нескольких игроков, я поддержу такое решение.
Но все зависит не только от меня. В данный момент я счастлив работать с командой, которая есть", — приводит слова Сульшера Sky Sports.
В данный момент Манчестер Юнайтед занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 38 очков в 21 матчей.
Напомним, Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед в декабре 2018 года после увольнения португальского специалиста Жозе Моуринью, который работал в команде с 2016 года.
Ранее сообщалось, что норвежец разозлился на одного из своих игроков из-за нарушения дисциплины.
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