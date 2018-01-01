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Сульшер рассказал о трансферных планах МЮ в январе

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Норвежский специалист скептически отнесся к возможности приобретения новых игроков.
Уле-Гуннар Сульшер
Уле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер признался, что не ожидает новых приобретений в клубе в зимнее трансферное окно. 

"Сомневаюсь, что Манчестер Юнайтед будет приобретать кого-нибудь в январе. Конечно, если руководство клуба определит цель и решит купить нескольких игроков, я поддержу такое решение.

Но все зависит не только от меня. В данный момент я счастлив работать с командой, которая есть", — приводит слова Сульшера Sky Sports

В данный момент Манчестер Юнайтед занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 38 очков в 21 матчей.

Напомним, Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед в декабре 2018 года после увольнения португальского специалиста Жозе Моуринью, который работал в команде с 2016 года. 

Ранее сообщалось, что норвежец разозлился на одного из своих игроков из-за нарушения дисциплины.

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Теги: Уле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Англия, АПЛ
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