Сульшер рассказал о трансферных планах МЮ в январе

Норвежский специалист скептически отнесся к возможности приобретения новых игроков.

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер признался, что не ожидает новых приобретений в клубе в зимнее трансферное окно.



"Сомневаюсь, что Манчестер Юнайтед будет приобретать кого-нибудь в январе. Конечно, если руководство клуба определит цель и решит купить нескольких игроков, я поддержу такое решение.

Но все зависит не только от меня. В данный момент я счастлив работать с командой, которая есть", — приводит слова Сульшера Sky Sports.

В данный момент Манчестер Юнайтед занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 38 очков в 21 матчей.



Напомним, Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед в декабре 2018 года после увольнения португальского специалиста Жозе Моуринью, который работал в команде с 2016 года.

Ранее сообщалось, что норвежец разозлился на одного из своих игроков из-за нарушения дисциплины.