Сульшер: Мы можем выиграть абсолютно каждый свой матч

Наставник "красных дьяволов" верит в свою команду.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о своих эмоциях после четырех побед подряд.

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“Когда приходишь в такого рода клуб, ты ожидаешь, что будешь выигрывать матчи. А когда ты выиграл четыре, ты хочешь выиграть и следующий. Я смотрю на наш календарь и не вижу поединков, в которых мы не можем выиграть. Думаю, мы можем выиграть абсолютно каждый свой матч.

Наш клуб привык выигрывать трофеи, а финал Кубка Англии - это великолепная вещь. Я сам играл в нем в 1999 году на Уэмбли, и видел много финалов Кубка Англии как ребенок. Поэтому выйти самому из раздевалки на поле и сыграть в финале было прекрасно.

В каком бы турнире ты ни участвовал, ты хочешь и ожидаешь выиграть его. Именно такие ожидания и должны быть у клуба вроде нашего, учитывая имеющихся игроков“, - цитирует Сульшера The Telegraph.