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Челси отказался от покупки форварда Милана

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Гонсало Игуаин не переедет в Лондон.
Гонсало Игуаин
Гонсало Игуаин
Getty Images

Нападающий Милана Гонсало Игуаин не присоединится к Челси, сообщает Goal.

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Лондонский клуб отказался от переговоров по трансферу аргентинского футболиста из-за сложностей с его оформлением.

Поскольку Игуаин выступает за Милан на правах аренды с обязательством выкупа у Ювентуса, то “синим“ приходилось вести переговоры сразу с двумя клубами, и этот процесс оказался очень сложным.

В этот сезоне Игуаин сыграл за Милан 12 матчей и забил 5 мячей.

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Теги: футбол, Гонсало Игуаин, Ювентус, Милан, Челси
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Источник: goal.com

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