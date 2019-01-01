Челси отказался от покупки форварда Милана
Гонсало Игуаин не переедет в Лондон.
Нападающий Милана Гонсало Игуаин не присоединится к Челси, сообщает Goal.
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Лондонский клуб отказался от переговоров по трансферу аргентинского футболиста из-за сложностей с его оформлением.
Поскольку Игуаин выступает за Милан на правах аренды с обязательством выкупа у Ювентуса, то “синим“ приходилось вести переговоры сразу с двумя клубами, и этот процесс оказался очень сложным.
В этот сезоне Игуаин сыграл за Милан 12 матчей и забил 5 мячей.
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