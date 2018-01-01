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Тоттенхэм продлил контракт с Алдервейрелдом

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Лондонский клуб активировал опцию продления контракта бельгийца.
Тоби Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
Getty Images

Защитник Тоттенхэма Тоби Алдервейрелд останется в команде еще на один сезон.

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Как сообщает официальный сайт “шпор“, контракт с Алдервейрелдом был продлен до 2020 года. По условиям соглашения, после продления любой клуб сможет следующим летом выкупить футболиста.

При этом, заинтересованный в приобретении бельгийца клуб должен активировать ее не менее  чем за 14 дней до закрытия следующего летнего трансферного окна.

Напомним, что Алдервейрелд защищает цвета Тоттенхэма с 2015 года. Ранее сообщалось, что бельгийский защитник является одной из трансферных целей Манчестер Юнайтед.

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Теги: Тоби Алдервейрелд, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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