Клопп: Мне нравится Компани, но черт возьми, он заслужил красную карточку

Наставник Ливерпуля прокомментировал грубый фол капитана Манчестер Сити против Мохамеда Салаха.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что капитана Манчестер Сити Венсана Компани необходимо было удалить с поля после нарушения на лидере "красных" Мохамеде Салахе.

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"Венсан - хороший игрок. Мне нравится Компани, но разве, черт возьми, это была не красная карточка? Он был единственным в защите в тот момент и совершил жесткий фол.

Поймите, если бы удар был сильнее и Салах вовремя не среагировал бы на него, то мы бы потеряли нашего игрока до конца сезона", - приводит слова Клоппа BBC Sport.

Отметим, что после своего подката Венсан Компани назвал Мохамеда Салаха п**дой.

Напомним, Манчестер Сити выиграл у Ливерпуля в центральном матче 21-го тура АПЛ со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Ранее Юрген Клопп прокомментировал исход матча против "горожан".