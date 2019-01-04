Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игрока сборной Англии поймали на употреблении кокаина на рождественской вечеринке

Комментариев: 1
Футболист нюхал "дорожки" в туалете, и теперь его ждет серьезное разбирательство.
Неназванный игрок сборной Англии употребил кокаин
Неназванный игрок сборной Англии употребил кокаин
The Sun

В Англии разразился крупный скандал, после того, как известное издание The Sun опубликовало информацию о том, что игрок сборной Англии во время клубной рождественской вечеринки употреблял наркотики.

Читай также: Игроки Арсенала устроили отвязную вечеринку с девушками и алкоголем, угодив в скандал

Имя и клуб футболиста не называют, однако источник сообщает, что игрока застукал его товарищ по команде в АПЛ, когда он в туалете нюхал “дорожку“ кокаина. Футболист, принявший наркотик, стал вести себя неадекватно и менеджеру клуба, который думал, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения, пришлось отправить его домой на такси.

Один из информаторов британского издания сообщил, что в клубе уже известно о том, что игрок употребил кокаин, и сейчас вся команда говорит лишь об этом.

Читай также: Чемпиона US Open среди юниоров дисквалифицировали за употребление кокаина

“Команда собралась на неофициальной рождественской вечеринке, там были игроки и тренер. Перед этим он сдал тест на допинг и наркотики, поэтому решил, что может употребить кокаин без риска быть пойманным. У нас и так плохие результаты, а этот инцидент подрывает атмосферу, мы шокированы“, - приводит слова источника The Sun.

Ранее сообщалось, что невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес является дочерью наркоторговца.

Поделись:
Теги: футбол, вне игры, скандал, наркотики, кокаин, допинг, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, сборная Англии по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  04.01.2019, 13:25
Оценка:  0
гость
Застукал и настучал. Вот они европейские ценности, - стучать на всех))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь