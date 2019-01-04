Игрока сборной Англии поймали на употреблении кокаина на рождественской вечеринке

Футболист нюхал "дорожки" в туалете, и теперь его ждет серьезное разбирательство.

В Англии разразился крупный скандал, после того, как известное издание The Sun опубликовало информацию о том, что игрок сборной Англии во время клубной рождественской вечеринки употреблял наркотики.

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Имя и клуб футболиста не называют, однако источник сообщает, что игрока застукал его товарищ по команде в АПЛ, когда он в туалете нюхал “дорожку“ кокаина. Футболист, принявший наркотик, стал вести себя неадекватно и менеджеру клуба, который думал, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения, пришлось отправить его домой на такси.

Один из информаторов британского издания сообщил, что в клубе уже известно о том, что игрок употребил кокаин, и сейчас вся команда говорит лишь об этом.

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“Команда собралась на неофициальной рождественской вечеринке, там были игроки и тренер. Перед этим он сдал тест на допинг и наркотики, поэтому решил, что может употребить кокаин без риска быть пойманным. У нас и так плохие результаты, а этот инцидент подрывает атмосферу, мы шокированы“, - приводит слова источника The Sun.

Ранее сообщалось, что невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес является дочерью наркоторговца.