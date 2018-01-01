Каррагер: Ливерпуль мечтает о победе в АПЛ, а Манчестер Сити хочет выиграть ЛЧ

Легендарный экс-футболист счастлив, что английские болельщики могут наблюдать чемпионскую битву.

Именитый бывший игрок Ливерпуля Джейми Каррагер, ныне работающий футбольным экспертом, прокомментировал борьбу за чемпионский титул между “красными“ и Манчестер Сити.

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“Сейчас мы можем наблюдать то, чего не было уже несколько лет - настоящую чемпионскую гонку. Но стоит сказать, что для Ливерпуля победа в АПЛ - это все, а у Манчестер Сити есть и другие цели.

Никому не интересно, сколько раз Гвардиола выиграет чемпионский титул. Его будут судить по успехам в Лиге чемпионов, как было в Барселоне. Именно это является приоритетом для “горожан“.

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Если Ливерпуль будет концентрироваться на чемпионате, то может сделать из этого преимущество и выиграть чемпионскую гонку“, - приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, в центральном матче 21-го тура Манчестер Сити обыграл Ливерпуль со счетом 2:1 и сократил отставание в турнирной таблице до 4-х очков.

Вашему вниманию также видео голов и обзор этого поединка.