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Каррагер: Ливерпуль мечтает о победе в АПЛ, а Манчестер Сити хочет выиграть ЛЧ

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Легендарный экс-футболист счастлив, что английские болельщики могут наблюдать чемпионскую битву.
Джейми Каррагер
Джейми Каррагер
Getty Images

Именитый бывший игрок Ливерпуля Джейми Каррагер, ныне работающий футбольным экспертом, прокомментировал борьбу за чемпионский титул между “красными“ и Манчестер Сити.

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“Сейчас мы можем наблюдать то, чего не было уже несколько лет - настоящую чемпионскую гонку. Но стоит сказать, что для Ливерпуля победа в АПЛ - это все, а у Манчестер Сити есть и другие цели.

Никому не интересно, сколько раз Гвардиола выиграет чемпионский титул. Его будут судить по успехам в Лиге чемпионов, как было в Барселоне. Именно это является приоритетом для “горожан“.

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Если Ливерпуль будет концентрироваться на чемпионате, то может сделать из этого преимущество и выиграть чемпионскую гонку“, - приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, в центральном матче 21-го тура Манчестер Сити обыграл Ливерпуль со счетом 2:1 и сократил отставание в турнирной таблице до 4-х очков.

Вашему вниманию также видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, Джейми Каррагер, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, Лига Чемпионов
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